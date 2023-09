Atelier greffage Domaine Sauvage Le Costil Sap-en-Auge, 21 septembre 2023, Sap-en-Auge.

Sap-en-Auge,Orne

Venez apprendre à greffer un arbre fruitier au Costil!

Le greffage des arbres fruitiers permet de multiplier rapidement une excellente variété de fruits. Selon les espèces, les greffes sont réalisées en fin d’hiver ou en fin d’été.

La greffe ou le greffage d’un arbre fruitier est une technique qui met en contact les tissus d’une partie d’un végétal (le greffon) avec ceux d’un arbre hôte (le porte-greffe).

Pour que le greffage réussisse, il faut veiller à choisir un porte-greffe et un greffon compatibles. Ils sont généralement de la même espèce. Par exemple, des greffons de pommier seront unies à des porte-greffes issus de semis de pépins de pommes.

Prix libre (minimum 3€)

Gratuit pour les adhérent.e.s,.

2023-09-21 16:00:00 fin : 2023-09-21 18:00:00. .

Domaine Sauvage Le Costil Lieu-dit Le Costil

Sap-en-Auge 61470 Orne Normandie



Come and learn how to graft a fruit tree at the Costil!

Grafting fruit trees makes it possible to rapidly multiply an excellent variety of fruit. Depending on the species, grafting takes place in late winter or late summer.

Grafting a fruit tree is a technique that brings the tissues of part of a plant (the scion) into contact with those of a host tree (the rootstock).

For grafting to be successful, the rootstock and scion must be compatible. They are generally of the same species. For example, apple tree scions will be united with rootstocks from apple seedlings.

Free admission (minimum 3?)

Free for members,

Aprenda a injertar un árbol frutal en el Costil

El injerto de frutales permite multiplicar rápidamente una excelente variedad de frutas. Según la especie, el injerto se realiza a finales del invierno o a finales del verano.

El injerto o injertar un frutal es una técnica que pone en contacto los tejidos de una parte de una planta (el púa) con los de un árbol huésped (el patrón).

Para que el injerto tenga éxito, hay que elegir un patrón y una púa que sean compatibles. Generalmente son de la misma especie. Por ejemplo, las púas de manzano se unirán con portainjertos cultivados a partir de plántulas de manzano.

Entrada gratuita (mínimo 3?)

Gratuito para los socios,

Lernen Sie im Costil, wie man einen Obstbaum pfropft!

Durch das Veredeln von Obstbäumen können Sie schnell eine Vielzahl von Früchten vermehren. Je nach Art werden die Pfropfungen im Spätwinter oder im Spätsommer durchgeführt.

Bei der Veredelung eines Obstbaums wird das Gewebe eines Pflanzenteils (das Pfropfreis) mit dem eines Wirtsbaums (der Unterlage) zusammengebracht.

Damit die Veredelung gelingt, muss man darauf achten, dass man eine kompatible Unterlage und einen kompatiblen Pfröpfling auswählt. Sie gehören in der Regel der gleichen Art an. So werden z. B. Apfelpfropfreiser mit Apfelkernsämlingen vergesellschaftet.

Kostenlos (mindestens 3?)

Kostenlos für Mitglieder,

