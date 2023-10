Bal folk au Domaine Saint Pierre d’Escarvaillac Domaine Saint Pierre d’Escarvaillac, Avignon (84), 24 novembre 2023, .

Bal folk au Domaine Saint Pierre d’Escarvaillac Vendredi 24 novembre, 19h30 Domaine Saint Pierre d’Escarvaillac, Avignon (84) 12 euros

vendredi 24 novembre bal folk au Domaine St Pierre d’Escarvaillac

Bougnat Sound!!!

L’histoire de trois musiciens passionnés par les musiques d’Auvergne qui se rencontrent à Paris en 2008 : après de nombreuses sessions partagées dans les cafés de la capitale, l’envie vient de concrétiser ce point commun… Julien Barbances (cabrette, violon, chant), Loïc Etienne (accordéons diatoniques) et Olivier Sulpice (banjo) revisitent depuis le répertoire auvergnat et y ajoutent des compositions récentes, à la recherche du « Bougnat Sound » : un bal panamo-auvergnat énergique haut en couleurs et riche en bourrées !N.B. : Les gourmets l’apprécieront aussi au petit déjeuner.

source : événement Bal folk au Domaine Saint Pierre d’Escarvaillac publié sur AgendaTrad

Domaine Saint Pierre d’Escarvaillac, Avignon (84) Chemin de Saint-Pierre

2023-11-24T19:30:00+01:00 – 2023-11-25T01:00:00+01:00

