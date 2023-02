Bal folk au Domaine Saint Pierre d’Escarvaillac Domaine Saint Pierre d’Escarvaillac, Avignon (84), 3 mars 2023, .

Bal folk au Domaine Saint Pierre d’Escarvaillac Vendredi 3 mars, 19h30 Domaine Saint Pierre d’Escarvaillac, Avignon (84)

12 euros

avec Duo Lachia- Quéré et La Mèche

Domaine Saint Pierre d’Escarvaillac, Avignon (84) Chemin de Saint-Pierre Domaine Saint Pierre d’Escarvaillac, 84140 Avignon, France [{“data”: {“author”: “Jonathan Balmefru00e9zol”, “cache_age”: 86400, “description”: “La Mu00e8che | UsinagennLa Mu00e8che :nJonathan Balmefru00e9zol : Saxophones soprano & Baryton, fx.nAnne Piffard : Violoncelle, voix & fx.nRenaud Gerin : Batterie & objets.nnLa Marion plora : Trad d’apru00e8s Joseph Perrier.nEnregistrement & mixage : La Mu00e8che, novembre 2021.nVidu00e9o : Peter Le Tron.nnSite : https://www.jonathanbalmefrezol.com/”, “type”: “video”, “title”: “La Mu00e8che | Usinage”, “thumbnail_url”: “https://i.ytimg.com/vi/vVMzRf1urXc/sddefault.jpg”, “version”: “1.0”, “url”: “https://www.youtube.com/watch?v=vVMzRf1urXc”, “thumbnail_height”: 480, “author_url”: “https://www.youtube.com/channel/UCZPIbgQT69Xte7csGVEhKcg”, “thumbnail_width”: 640, “options”: {“_end”: {“label”: “End on”, “placeholder”: “ex.: 11, 1m10s”, “value”: “”}, “_start”: {“label”: “Start from”, “placeholder”: “ex.: 11, 1m10s”, “value”: “”}, “_cc_load_policy”: {“label”: “Closed captions”, “value”: false}, “click_to_play”: {“label”: “Hold load & play until clicked”, “value”: false}}, “html”: “

https://www.youtube.com/watch?v=vVMzRf1urXc La Mèche, c’est d’abord celle de l’archet, avec lequel Anne Piffard caresse lescordes de son violoncelle, pour les faire frémir, couiner, chanter, vrombir, hurler…- Celui dont le souffle décoiffe La Mèche – l’hypnotique charmeur de serpents ou le prompt agitateur de dancefloor – c’est Jonathan Balmefrézol aux saxophones.- Et, c’est depuis l’incongru croisement d’un vide grenier et d’une batterie de jazz, que le percussionniste Renaud Gerin étincèle et l’allume. Jonathan Balmefrézol, saxophonesAnne Piffard, violoncelle et chantRenaud Gerin, batterie et objets Buvette sur place**Chaussettes ou chaussures de danse pour le parquet Adresse: Domaine Saint Pierre d’Escarvaillac, 215 chemin de St Pierre de la Muscadelle, 84140 Montfavet**source : événement Bal folk au Domaine Saint Pierre d’Escarvaillac publié sur AgendaTrad

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-03T19:30:00+01:00

2023-03-04T01:00:00+01:00

Détails Autres Lieu Domaine Saint Pierre d'Escarvaillac, Avignon (84) Adresse Chemin de Saint-Pierre Domaine Saint Pierre d'Escarvaillac, 84140 Avignon, France Age maximum 110 lieuville Domaine Saint Pierre d'Escarvaillac, Avignon (84)

Domaine Saint Pierre d'Escarvaillac, Avignon (84) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//