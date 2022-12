Bal Forro Folk Domaine Saint Pierre d’Escarvaillac, Avignon (84), 13 janvier 2023, .

Bal Forro Folk Vendredi 13 janvier 2023, 19h00 Domaine Saint Pierre d’Escarvaillac, Avignon (84)

avec Mara des Bois et forro de 4 tokes

Domaine Saint Pierre d'Escarvaillac, Avignon (84) Chemin de Saint-Pierre Domaine Saint Pierre d'Escarvaillac, 84140 Avignon, France

https://youtu.be/conUp9wfZsY* 22h30: Forro des 4 tokes Forró de 4 Tokes est un tout nouveau quatuor de musique Brésilienne: des voix, des percussions, un violon, un accordéon pour un voyage dansant aux rythmes du Nord-Est. Festif et inattendu, ils réarrangent des morceaux du répertoire traditionnel, et nous livrent quelques compositions originales. La vision populaire du Forró se mêle à leurs influences jazz et musique traditionnelle de Méditerranée. Laissant un grande part à l’improvisation, au service de la danse et de l’instant, ils vous feront passer un moment inoubliable.. *https://www.forrode4tokes.com/* https://www.facebook.com/watch/?v=696599135053507 Tarifs: Film+ Bal: 13 euros (+ 2 euros d’adhesion annuelle à l’asso Le Bal de Pas Amoureux) Bal: 12euros (+ 2 euros d’adhesion annuelle à l’asso Le Bal de Pas Amoureux) source : événement Bal Forro Folk publié sur AgendaTrad

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-13T19:00:00+01:00

2023-01-14T01:00:00+01:00

