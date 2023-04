COMPLET – J’apprends à nager DOMAINE SAINT PANCRACE, 17 août 2023, PONT ST ESPRIT.

COMPLET – J’apprends à nager 17 – 26 août DOMAINE SAINT PANCRACE Sur inscription. Tarif à partir de 1 050,00 €

Ce séjour te permettra d’avoir des vacances qui allient apprentissage de la natation, découverte, sport et vivre ensemble! Avec les activités et le projet de ce séjour, tu vivras une expérience de vacances unique où apprentissage et connaissance rime avec curiosité, exploration, découverte, rencontre, rire et jeux entre enfants

En écho au socle commun des programmes scolaires, le séjour repose sur l’apprentissage de la natation et ma découverte culturelle(Aven d’Orgnac et musée de la préhistoire,…), pratique de arts et d’activités physiques et sportives.

Apprentissage de la natation à raison d’une séance quotidienne de 45 min. dans la piscine du centre avec un enseignant

Pratique de l’équitation et travailler ton équilibre

Défier la pesanteur en pratiquant l’accrobranche

Visite de la grotte de l’Aven d’Orgnac et musée de la préhistoire

Visite d’un parc animalier

Parc d’animation : Swing roller

Tester ta patience avec le tir à l’Arc

Grande journée médiévale dans le monastère du Domaine

Baignades complémentaires quotidiennes dans la piscine du domaine et dans l’Ardèche

Visite d’un marché provençal

Activités manuelles et artistiques

Grands jeux, animations, veillées

Tous les soirs, une veillée ludique clôtura notre journée bien remplie!

Aux portes de la Provence et de l'Ardèche, le centre du Domaine de Saint Pancrace est perché sur une colline qui surplombe Pont-Saint-Esprit. Les vieux bâtiments en pierre qui le composent,tous rénovés et mis aux normes, lui donnent tout son charme. Au cœur d'un grand parc, les enfants peuvent profiter d'une piscine extérieure (sous surveillance d'un adulte), de terrains de tennis et d'un ancien monastère utilisé comme salle d'activité. L'hébergement se fait en chambres de 3 à 4 lits avec sanitaires. De nombreuses salles d'activités complètent ces équipements. Les repas sont préparés sur place et peuvent être servis dans des salles à manger intérieures et extérieures. Route : autoroute A7 sortie Bollène-Pont-Saint-Esprit. À Pont-Saint-Esprit direction Ardèche, Bourg-Saint-Andéol, 250 m après le passage à niveau, prendre à gauche le chemin Saint-Pancrace et continuer tout droit sur 900m

Train : gare TGV d’Avignon à 50km (50min), gares TER Montélimar 38km ou Bollène-la-Croisière à 8km

Avion : Marseille Provence à 127km, Montpellier Méditerranée 128km ou Lyon-Saint Exupéry à 196km

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-17T10:00:00+02:00 – 2023-08-18T00:00:00+02:00

2023-08-26T00:00:00+02:00 – 2023-08-26T16:00:00+02:00

