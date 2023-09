Vadrouille dans les vignes à vélo électrique | Fascinant Week-end Vignobles & Découvertes Domaine Saint Jean le Vieux Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, 20 octobre 2023, Saint-Maximin-la-Sainte-Baume.

Saint-Maximin-la-Sainte-Baume,Var

Juste la brise dans le casque, un coup de pédale facile, et vous cheminez sur un parcours vérifié en suivant votre GPS . Vous choisirez l’itinéraire selon votre envie du moment : vignobles, cascades, chemins apicoles, produits du terroir… Durée : 4h..

2023-10-20 fin : 2023-10-20 . EUR.

Domaine Saint Jean le Vieux Route de Bras

Saint-Maximin-la-Sainte-Baume 83470 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur



Just the breeze in your helmet, an easy pedal stroke, and you will ride on a verified route following your GPS. You will choose the route according to your desire of the moment: vineyards, waterfalls, beekeeping paths, local products… Duration : 4 hours.

Sólo la brisa en el casco, una pedalada fácil, y ya estás en camino por una ruta verificada, siguiendo tu GPS. Podrá elegir el itinerario según su estado de ánimo: viñedos, cascadas, senderos apícolas, productos locales… Duración: 4 horas.

Mit einer Brise im Helm und einem leichten Tritt in die Pedale folgen Sie Ihrem GPS-Gerät und fahren auf einer geprüften Route. Sie wählen die Route je nach Lust und Laune aus: Weinberge, Wasserfälle, Imkereiwege, regionale Produkte… Dauer: 4 Stunden.

Mise à jour le 2023-09-20 par Provence Verte & Verdon Tourisme