PIQUE-NIQUE DU VIGNERON INDEPENDANT – DOMAINE ST HILAIRE Domaine Saint-Hilaire, 29 mai 2023, Montagnac.

Pique-Nique chez le vigneron indépendant au DOMAINE DE SAINT HILAIRE, balade à travers bois et garrigue, visite du chai de vinification et dégustations des 10 cuvées du domaine..

2023-05-29 à 10:00:00 ; fin : 2023-05-29 17:00:00. .

Domaine Saint-Hilaire

Montagnac 34530 Hérault Occitanie



Picnic at the independent winegrower’s at the DOMAINE DE SAINT HILAIRE, walk through the woods and garrigue, visit the wine cellar and taste the 10 vintages of the domain.

Picnic en casa del viticultor independiente de la DOMAINE DE SAINT HILAIRE, paseo por el bosque y la garriga, visita de la bodega y degustación de las 10 añadas de la finca.

Picknick beim unabhängigen Winzer im DOMAINE DE SAINT HILAIRE, Spaziergang durch Wald und Garrigue, Besuch des Weinkellers und Verkostung der 10 Cuvées des Weinguts.

Mise à jour le 2023-04-07 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE