Visite et découverte du domaine Saint Casimir Samedi 16 septembre, 14h00 Domaine Saint-Casimir – Vaudricourt Repas sous réservation 10€ adultes / 5€ enfants Portes ouvertes de Saint Casimir nid solidaire à Vaudricourt.

Au programme dès 14h : animations, visites, découverte, jeux, dégustation, ventes… et pleins de surprises.

Dès 19h : repas sous réservation et concert festif Domaine Saint-Casimir – Vaudricourt 103 chemin de l’église Vaudricourt Vaudricourt 62131 Pas-de-Calais 06 07 90 08 74 https://www.facebook.com/fermesaintcasimir/ [{« type »: « email », « value »: « fermesaintcasimir@lerelais.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 07 90 08 74 »}] Découverte de Saint Casimir, lieu de mixité sociale du Relais qui diversifie ses activités d’année en année.

Animations, dégustation, visites, repas et concert festif.

Des surprises tout au long de la journée. Site en accès piéton uniquement – Parking à proximité Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T23:30:00+02:00

Domaine Saint-Casimir - Vaudricourt 103 chemin de l'église Vaudricourt Vaudricourt 62131 Pas-de-Calais 06 07 90 08 74 https://www.facebook.com/fermesaintcasimir/ fermesaintcasimir@lerelais.org Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

