Au cœur de la Provence – Visite libre du Domaine Saint-Antonin 16 et 17 septembre Domaine Saint-Antonin Entrée libre

Niché au coeur de 100 hectares de forêt et de champs, le Domaine Saint-Antonin appartient aujourd’hui encore aux descendants d’Annibal THUS (1579-1644/45), chanoine de l’église cathédrale de Fréjus, qui en fait l’acquisition en 1633. De cette période sont conservés un pigeonnier, fleuron du domaine, ainsi qu’une chapelle domestique consacrée, et quelques éléments structurels de la bastide. Au début du XIXe, une vaste terrasse agrémentée d’un petit bassin à jets d’eaux et d’un bel escalier d’accès, a également été aménagée.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, ce Domaine privé ouvre exceptionnellement ses portes pour vous faire voyager au cœur de la Provence traditionnelle.

Au programme du weekend :

– Exposition de photographies anciennes « Saint-Rémy et sa région en 1900-1910» : sélection de tirage de négatifs sur plaques de verre issus du fonds photographique du Domaine Saint-Antonin.

– Exposition de santons « Toun : la tradition santonnière au Domaine Saint-Antonin » : présentation de santons réalisés par la santonnière Toun (1ere moitié du XXe siècle) au Domaine Saint-Antonin?

– Ouverture des ateliers et réserves de la WDA, association de protection du patrimoine informatique

– Rencontre avec les exploitants du Domaine et vente de leurs produits

Site internet : http://saint-antonin.net

https://youtu.be/fzZRecOXl1A

Domaine Saint-Antonin route de Vauvenargues, 13490 Jouques Jouques 13490 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur 0611533069 http://saint-antonin.net

Le Domaine Saint-Antonin appartient encore aujourd'hui aux descendants de Sébastien THUS, marchand de la ville de Jouques, dont le frère Annibal THUS, chanoine de l'église de Fréjus, lui en légua la propriété. Ce dernier l'avait acquis du sieur de PUYLOUBIER en 1636.

La façade de la bastide, orientée à l’est, fut reprise au XXe siècle par souci de symétrie et dotée d’une vaste terrasse ornée d’un bassin. Sur sa façade nord, subsiste en retrait une porte en plein cintre. La ferme est adossée à l’ouest. Sur la terrasse, de part et d’autre d’un bel escalier d’accès subsistent un pigeonnier (daté par inscription de 1643) et une chapelle consacrée, érigée par Annibal Thus dans le 2e quart du XVIIe. Ce pigeonnier isolé quadrangulaire est ceint d’un bandeau de pierres rectangulaires en saillie surmonté d’une rangée de carreaux vernissés multicolores.

L’histoire récente du Domaine Saint-Antonin est également liée à la tradition des crèches Provençales et leurs santons. En effet, Louise THUS (1899-1992), dont l’époux et médecin aixois, Émile SICARD contribua grandement à la préservation du patrimoine bâti et naturel du lieu, se fit connaître comme santonnière sous le nom de TOUN. Par la route : CD 11 – Route de Vauvenargues (3,5 km de Jouques)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

