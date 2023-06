Festival du Guérinet – La Cuisine des auteurs Domaine Royal de Randan Randan, 22 juillet 2023, Randan.

Festival du Guérinet – La Cuisine des auteurs Samedi 22 juillet, 18h00 Domaine Royal de Randan Tarif plein: 12 euros. Tarif réduit : 7 euros. Gratuit pour les – de 12 ans. Jauge de 130 places. Sur inscription. Penser à amener une nappe et de quoi manger. Le parc du Château est ouvert pour l’occasion.

Un spectacle théâtral et gourmand avec Jérôme Pouly de la Comédie Française. Seul sur scène, le comédien distille avec gourmandise et humour des textes d’auteurs comme Dumas, Colette, Beaudelaire Balzac ou encore Maupassant. Jérôme Pouly joue et cuisine en interraction avec le public. Le spectacle se clot sur un moment de convivialité: les spectateurs sont invités à goûter aux plats du chef et à amener leur propre repas pour un grand moment d’échange et de gourmandise.

C’est sur de belles valeurs que se clos le Festival du Guérinet de 2023.

Domaine Royal de Randan Rue Adélaïde d’Orléans – 63310 Randan Randan 63310 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 06 44 24 82 36 »}, {« type »: « email », « value »: « asso.leguerinet@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/association-le-guerinet »}] Un grand parking est à la disposition des visiteurs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-22T18:00:00+02:00 – 2023-07-22T19:30:00+02:00

© Germain Poirée