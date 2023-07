Exposition « Les Trésors de la chapelle royale » Domaine royal de Dreux Dreux Catégories d’Évènement: Dreux

Eure-et-Loir Exposition « Les Trésors de la chapelle royale » Domaine royal de Dreux Dreux, 16 septembre 2023, Dreux. Exposition « Les Trésors de la chapelle royale » 16 et 17 septembre Domaine royal de Dreux Tarif préférentiel de 7.20€ / 5.20€ pour les enfants à partir de 7 ans jusqu’à 14 ans A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2023, venez découvrir l’exposition éphémère « Les Trésors de la chapelle royale ». Inédite, elle dévoile durant ce week-end des pièces d’orfèvrerie et de vêtements liturgiques issus des collections de la Fondation Saint Louis, encore jamais présentés au public. Domaine royal de Dreux 2 Square d’Aumale, 28100 Dreux Dreux 28100 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 02 37 46 07 06 https://www.domaine-royal-dreux.com/ https://www.facebook.com/DomaineroyaldeDreux Erigée en 1816 à l’emplacement de l’ancienne forteresse des Comtes de Dreux, la chapelle royale Saint Louis abrite les sépultures de la famille des Bourbons-Orléans. Le premier édifice élevé dans un style néoclassique par la duchesse d’Orléans, est ultérieurement agrandi par son fils le Roi Louis-Philippe dans un style néogothique. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

