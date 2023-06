Atelier artistique « Tête de rêve » Domaine régional de Villarceaux Chaussy, 11 juillet 2023, Chaussy.

Atelier artistique « Tête de rêve » 11 juillet – 18 août Domaine régional de Villarceaux Sur inscription – 5€ par personne – 15 places disponibles – Transport possible en fonction du lieu de résidence

Evasion et voyage en famille

Tête de Rêve

Cet été à nouveau, l’association La Source Garouste-Villarceaux propose des ateliers artistiques aux familles pour que petits et grands partagent une activité originale ensemble.

Cet année, le thème est le voyage et l’évasion, quoi de mieux pour les vacances!

Durant cette journée, l’artiste céramiste Rose Coogan propose aux familles de fabriquer des sculptures sur l’idée du « rêve » où se mèlent imaginaire, fantasme et magie. Elle vous transporte dans un voyage onirique où tout ce qui vous passe dans la tête est possible et prend vie par le modelage.

Un moment de création à partager en famille !

Si vous souhaitez en savoir plus sur les ateliers proposés par la Source Garouste-Villarceaux, rendez-vous sur Facebook : http://www.facebook.com/groups/lasourcevillarceaux/

Domaine régional de Villarceaux Domaine de Villarceaux 95710 Chaussy Chaussy 95710 Val-d'Oise Île-de-France Domaine aristocratique du Vexin français, présentant des bâtiments classés au titre des Monuments historiques, allant du Moyen Âge au XVIIIe siècle. Jardin médiéval, jardin sur l'eau du XVIe siècle, jardins à la française, Vertugadin du XVIIIe siècle. Manoir Renaissance où vécut Ninon de Lenclos (plafond peint « à grotesques » du XVIe siècle, boiseries peintes du XVIIe siècle, cabinet des portraits des XVIe et XVIIe siècles). Au sommet d'un Vertugadin du XVIIIe siècle à la vue remarquable sur la campagne environnante, collection de meubles d'origine et de tapisseries classés. Chapelle des saints Michel et Antoine. Le domaine de Villarceaux est éco géré depuis 2004 (certifié par ECOCERT) et produit un miel réputé. Nombreuses manifestations culturelles d'avril à octobre. Ateliers d'artistes, installés par le plasticien Gérard Garrouste. Exposition annuelle.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-11T10:00:00+02:00 – 2023-07-11T16:00:00+02:00

2023-08-18T10:00:00+02:00 – 2023-08-18T16:00:00+02:00

©La Source Garouste-Villarceaux