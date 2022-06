Domaine Rapatel – journée à l’ombre des châtaigniers, 10 août 2022, .

Domaine Rapatel – journée à l’ombre des châtaigniers



2022-08-10 – 2022-08-10

déconnectez et venez passer une journée à la ferme, à l’ombre des châtaigniers

10h30: visite guidée du domaine

12h: piquenique sous les arbres (paniers repas à déguster sur place ou à emporter de 5euros à 10euros)

15h: atelier « faites votre apéritif à la châtaigne » pour les adultes. Tarif: 5euros, pour les enfants, course d’orientation et land art. Tarif: 3euros

18h: Apéro- contes avec l’écho des terriers: déambulons et sirotons aux pieds des arbres. Sur réservation pour l’ensemble des activités.

+33 6 87 91 15 24

