Portes ouvertes au Domaine Poupat & Fils : Printemps à la ferme Domaine Poupat & Fils, 16 avril 2023, Briare. Portes ouvertes au Domaine Poupat & Fils : Printemps à la ferme Dimanche 16 avril, 11h00, 16h00 Domaine Poupat & Fils Dans le cadre du Printemps à la ferme, le Domaine Poupat & Fils labellisé Bienvenue à la ferme, propose deux visites commentées à 11 h et à 16 h le dimanche 16 avril. Venez découvrir l’exploitation ainsi que les vins des Coteaux du Giennois en blanc, rouge et rosé lors de ces portes ouvertes. Pour toute information complémentaire, merci de contacter le 02 38 31 39 76. Domaine Poupat & Fils Rivotte, D957, Briare Briare [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 31 39 76 »}, {« type »: « email », « value »: « domaine.poupat@hotmail.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-16T11:00:00+02:00 – 2023-04-16T12:30:00+02:00

2023-04-16T16:00:00+02:00 – 2023-04-16T17:30:00+02:00 FMACEN045V50A02P POUPAT

