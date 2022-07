Visite guidée du domaine – Ouverture exceptionnelle Domaine Plissonnier, 17 septembre 2022, Saint-André-en-Bresse.

Ce clos offre l’exemple remarquablement conservé du bâti d’un domaine agricole qui s’est constitué à partir de la 2nde moitié du XVIIIe siècle, et qui a fonctionné jusqu’à la fin du XXe siècle. handicap moteur mi

Domaine Plissonnier Champ des Lesnes, 71440 Saint-André-en-Bresse Saint-André-en-Bresse 71440 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

http://www.ecomusee-de-la-bresse.com https://www.facebook.com/ecomusee.bressebourguignonne Au cœur de ce domaine composé de quatre bâtiments remarquables légués par cette vieille famille bressane, nous vous proposons la découverte du plus ancien d’entre-eux (1690). C’est une maison traditionnelle à galerie et étage utilisée par ses propriétaires comme bâtiment d’appoint depuis le début du XXème siècle. Une visite sonorisée et scénarisée permet de comprendre sur place l’usage que l’on réservait autrefois à chaque pièce et à chaque maison dans ce type de propriété…

Martine Maréchal et Pierre Lonjaret vous accueillent au cœur de ce domaine. Découvrez une demeure familiale et le patrimoine architectural bressan. Ils vous parleront de l’histoire de cette ferme et de ses habitants. Un dispositif sonore vous plongera dans les usages réservés autrefois à chaque maison et à chaque pièce.



