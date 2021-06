Brangues Domaine Paul Claudel Brangues, Isère Domaine Paul Claudel, spectacle Domaine Paul Claudel Brangues Catégories d’évènement: Brangues

En partenariat avec les Nouvelles Rencontres de Brangues, spectacle « Tandem » par la compagnie Superlune Assistez à une émission de radio imaginaire où une chroniqueuse invite à son micro des couples d’artistes célèbres spectacle théâtral Domaine Paul Claudel 660, rue du Village 38510 Brangues Brangues Isère

2021-09-19T17:00:00 2021-09-19T18:00:00

