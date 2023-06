Spectacle théâtre (à préciser) Domaine Paul Claudel Brangues, 16 septembre 2023, Brangues.

Spectacle théâtre (à préciser) Samedi 16 septembre, 17h30 Domaine Paul Claudel 15 € – 10 € sur présentation d’un justificatif : moins de 18 ans et les étudiants/adhérents NRB demandeurs d’emploi/allocataires RSA

La première mention du château remonte à l'année 1351. La maison forte s'élève, alors, dans la partie septentrionale du château actuel. L'écrivain Paul Claudel en fait l'acquisition en 1927. À sa mort, en 1955, il sera enterré au fond du parc, conformément à son vœu. En raison de ses modifications et agrandissements successifs, l'édifice présente, aujourd'hui, un plan atypique en forme de « P ». Trois ailes dessinent une cour trapézoïdale cantonnée dans son angle nord-est par une tour ronde du 14e siècle. À l'intérieur, quelques éléments du mobilier rappellent la carrière de Paul Claudel en Chine, mais aussi à Prague ou à Bruxelles. Outre le château, sont disséminés plusieurs bâtiments de communs dans un parc composé de prés, sous-bois et verger, édifiés au 18e siècle.

2023-09-16T17:30:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

