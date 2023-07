Terasse et muret en pierres sèches Domaine Paul Barre Fronsac, 30 septembre 2023, Fronsac.

Fronsac,Gironde

L’objectif de l’atelier découvert est vous initier à la pose de pierres sèches pour un muret et une terrasse.

L’atelier inclue une heure de théorie et 6 heures de pratique : tri de pierres, leurs pose et leurs taille.

Pas de prérequis.

Tout public à partir 14 ans..

2023-09-30 fin : 2023-09-30 17:00:00. .

Domaine Paul Barre

Fronsac 33126 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The aim of this workshop is to introduce you to dry stone laying for walls and terraces.

The workshop includes one hour of theory and 6 hours of practice: sorting, laying and cutting stones.

No prerequisites.

All ages 14 and up.

El objetivo de este taller es enseñarle a colocar piedra seca para un muro bajo o una terraza.

El taller incluye una hora de teoría y 6 horas de práctica: clasificar las piedras, colocarlas y cortarlas.

No hay requisitos previos.

Apto para mayores de 14 años.

Das Ziel des Workshops ist es, Sie in das Verlegen von Trockensteinen für eine Mauer und eine Terrasse einzuführen.

Der Workshop umfasst eine Stunde Theorie und sechs Stunden Praxis: Steine sortieren, verlegen und schneiden.

Es sind keine Vorkenntnisse erforderlich.

Für alle ab 14 Jahren.

Mise à jour le 2023-06-26 par OT du Fronsadais