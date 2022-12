SPORT ET NATURE -Reportage au Pays Basque Domaine Oronozia Saint-Étienne-de-Baïgorry Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques

Saint-étienne-de-Baïgorry

SPORT ET NATURE -Reportage au Pays Basque Domaine Oronozia, 16 août 2021, Saint-Étienne-de-Baïgorry. SPORT ET NATURE -Reportage au Pays Basque 16 – 20 août 2021 Domaine Oronozia

Participation de 5€/jour pour les jeunes habitants en QPV- inscription en direct avec les familles du quartier et les enfants sans accès aux loisirs cet été

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. Domaine Oronozia 64430 Saint-Étienne-de-Baïgorry Saint-Étienne-de-Baïgorry 64430 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine Le séjour se déroulera du 16 au 20 Aout au Domaine Oronozia à St Etienne de Baïgorri, agrée Jeunesse et Sport et Education nationale.

Le groupe est constitué de 14 jeunes garçons et filles de 12-15 ans.

Le séjour comportera une dominante sportive, domaine d’expertise de l’association et outil d’éducation et de communication privilégié avec les jeunes. La découverte du milieu naturel et de l’identité du pays Basque sera également au cœur du projet pédagogique.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-16T08:00:00+02:00

2021-08-20T23:59:00+02:00 APIS

Détails Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques, Saint-étienne-de-Baïgorry Autres Lieu Domaine Oronozia Adresse 64430 Saint-Étienne-de-Baïgorry Ville Saint-Étienne-de-Baïgorry Age minimum 12 Age maximum 15 lieuville Domaine Oronozia Saint-Étienne-de-Baïgorry Departement Pyrénées-Atlantiques

Domaine Oronozia Saint-Étienne-de-Baïgorry Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-etienne-de-baigorry/

SPORT ET NATURE -Reportage au Pays Basque Domaine Oronozia 2021-08-16 was last modified: by SPORT ET NATURE -Reportage au Pays Basque Domaine Oronozia Domaine Oronozia 16 août 2021 Domaine Oronozia Saint-Étienne-de-Baïgorry Saint-étienne-de-Baïgorry

Saint-Étienne-de-Baïgorry Pyrénées-Atlantiques