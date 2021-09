Mirabel Mirabel Ardèche, Mirabel Domaine Olivier de Serres – Vendangeur d’un jour Mirabel Mirabel Catégories d’évènement: Ardèche

Domaine Olivier de Serres – Vendangeur d'un jour 2021-09-17 09:00:00 09:00:00 – 2021-09-17 13:00:00 13:00:00 EPL Olivier de Serres 1064, chemin du Pradel
Mirabel Ardêche

Mirabel Ardêche Mirabel EUR 20 20 Le temps d’une matinée, venez partager un moment de découverte en participant à des vendanges à la main. Réservation en ligne obligatoire, date limite d’inscription le 15 septembre.



Activité maintenue en cas de pluie. contact@berg-coiron-tourisme.com dernière mise à jour : 2021-09-03 par Office de Tourisme Berg et Coiron

