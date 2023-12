SAMSE Biathlon Nationale Tour (Coupe de France) Domaine nordique Hauteluce, 1 décembre 2023, Hauteluce.

Hauteluce,Savoie

Venez admirer les athlètes de ce Championnat de France, 3e étape du circuit!.

2023-12-16 fin : 2023-12-17 . .

Domaine nordique

Hauteluce 73620 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



Come and admire the athletes of this French Championship, 3rd step of the circuit!

Venga a admirar a los atletas de este Campeonato de Francia, ¡la 3ª etapa del circuito!

Bestaunen Sie die Athleten der französischen Meisterschaft, der dritten Etappe der Tour!

