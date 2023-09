CHALLENGE BIATHLON FAMILY Domaine nordique de La Bresse-Lispach La Bresse, 11 février 2024, La Bresse.

La Bresse,Vosges

Course conviviale de ski de fond avec tir à la carabine laser par binôme (1 parent + 1 enfant de + de 8 ans). Matériel prêté sur présentation d’une pièce d’identité. Sur inscription, au plus tard la veille, avant 17h, aux caisses de ski de fond à La Bresse-Lispach ou par mail. Places limitées.. Tout public

Dimanche 2024-02-11 fin : 2024-02-11 . 0 EUR.

Domaine nordique de La Bresse-Lispach

La Bresse 88250 Vosges Grand Est



Friendly cross-country ski race with laser rifle shooting in pairs (1 parent + 1 child over 8 years old). Equipment loaned upon presentation of an ID. On registration, at the latest the day before, before 5pm, at the cross-country ski registers in La Bresse-Lispach or by mail. Places are limited.

Carrera amistosa de esquí de fondo con tiro de rifle láser en parejas (1 padre + 1 niño mayor de 8 años). El equipo se presta previa presentación de un documento de identidad. En la inscripción, a más tardar el día anterior, antes de las 17:00 horas, en la taquilla de esquí de fondo de La Bresse-Lispach o por correo. Plazas limitadas.

Geselliges Langlaufrennen mit Lasergewehrschießen im Zweierteam (1 Elternteil + 1 Kind ab 8 Jahren). Material wird gegen Vorlage eines Personalausweises verliehen. Nach Anmeldung, spätestens am Vortag vor 17 Uhr, an den Langlaufkassen in La Bresse-Lispach oder per E-Mail. Begrenzte Plätze.

Mise à jour le 2023-09-19 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES