EURL la Ligérienne Domaine neuf Marseilles-lès-Aubigny, 12 juillet 2023, Marseilles-lès-Aubigny.

Marseilles-lès-Aubigny,Cher

La Ligérienne est à la fois un cueillette à Marseilles-Lès-Aubigny avec ses productions maraichères, et un magasin fermier à la ferme des Rauches (Beffes). La Ligérienne vous accueille toute l’année pour cueillir vos légumes frais, et choisir vos produits locaux et de saison..

Domaine neuf

Marseilles-lès-Aubigny 18320 Cher Centre-Val de Loire



La Ligérienne is both a pick-your-own in Marseilles-Lès-Aubigny with its vegetable productions, and a farm store at the Rauches farm (Beffes). La Ligérienne welcomes you all year long to pick your fresh vegetables, and choose your local and seasonal products.

La Ligérienne es a la vez una tienda de recogida en Marsella-Lès-Aubigny con sus productos de huerta, y una tienda agrícola en la granja de Rauches (Beffes). La Ligérienne le acoge todo el año para recoger sus verduras frescas y elegir sus productos locales y de temporada.

La Ligérienne ist sowohl eine Pflückerei in Marseilles-Lès-Aubigny mit seinen Gemüseproduktionen als auch ein Bauernladen auf dem Bauernhof von Rauches (Beffes). La Ligérienne heißt Sie das ganze Jahr über willkommen, um Ihr frisches Gemüse zu pflücken und Ihre lokalen und saisonalen Produkte auszuwählen.

Mise à jour le 2023-06-30 par BERRY