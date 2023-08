Visite du ministère de la Culture Domaine national du Palais-Royal Paris Catégorie d’Évènement: Paris Visite du ministère de la Culture Domaine national du Palais-Royal Paris, 16 septembre 2023, Paris. Visite du ministère de la Culture 16 et 17 septembre Domaine national du Palais-Royal Entrée libre sans inscription À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le ministère de la Culture ouvre ses portes ! Visite libre accessible à tous. Venez découvrir le bureau de la ministre de la Culture, les salons de réception et les œuvres d’art contemporaines présentes dans ces lieux chargés d’histoire. Un jeu de piste interactif est proposé aux enfants, pour accompagner leur visite. Durée 45min. Domaine national du Palais-Royal Place Colette – 75001 Paris Paris 75001 Quartier du Palais Royal Île-de-France Accès par la place Colette, 75001 Paris Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

