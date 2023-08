Horizon : spectacle au Palais Royal Domaine national du Palais-Royal Paris, 15 septembre 2023, Paris.

Horizon : spectacle au Palais Royal 15 – 17 septembre Domaine national du Palais-Royal Entrée libre sans inscription

Dans le cadre de l’Olympiade Culturelle, le ministère de la Culture vous invite au spectacle “Horizon”, un ballet acrobatique à ciel ouvert sur les toits et les coursives du domaine national du Palais-Royal.

Interprétrée par la compagnie l’Oublié(e), dirigée par la metteuse en scène et chorégraphe Raphaëlle Boitel, cette performance artistique en plein air – qui mêle la danse, la musique et le cirque – est une ode à la liberté et à la créativité.

Durée : 30min

Domaine national du Palais-Royal Place Colette – 75001 Paris Paris 75001 Quartier du Palais Royal Île-de-France Accès par la place Colette, 75001 Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T19:30:00+02:00 – 2023-09-15T20:00:00+02:00

2023-09-17T19:30:00+02:00 – 2023-09-17T20:00:00+02:00

© Pierre Planchenault