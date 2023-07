Atelier correspondance autour de Colette et de Jean Cocteau Domaine national du Palais-Royal – Centre des monuments nationaux Paris, 16 septembre 2023, Paris.

A l’occasion du 150e anniversaire de la naissance de Colette et du 60e anniversaire de la disparition de Jean Cocteau, le Domaine national leur rend hommage en organisant un atelier correspondance. Une carte postale pré-affranchie à l’éffigie de Colette ou de Jean Cocteau sera remise gracieusement aux visiteurs qui souhaiteront adresser un courrier à une personne de leur choix. une boite aux lettres sera à leur disposition sur place afin de poster leur courrier.

Domaine national du Palais-Royal – Centre des monuments nationaux 8 rue de Montpensier 75001 Paris Paris 75001 Paris 1er Arrondissement Paris Île-de-France Édifié pour le Cardinal de Richelieu par l’architecte Lemercier, bâtisseur de la Sorbonne, le corps principal (1634), face au Louvre, devient résidence royale (Régence d’Anne d’Autriche) puis de la famille d’Orléans à partir de 1661. L’ouvrage est achevé et remanié aux XVIIIe et XIXe siècles. Les trois ailes qui ferment les côtés du jardin datent de la fin du XVIIIe siècle. L’écrin superbe et monumental d’aujourd’hui ne laisse rien deviner de l’agitation révolutionnaire qui y règne au XVIIIe siècle, ni des tripots et filles de « mauvaise vie », immortalisés par Balzac, qui y fleurissent au siècle suivant. C’est un des endroits de déambulation favoris des Parisiens et des touristes. La Comédie-Française, le théâtre du Palais-Royal et le restaurant Le Grand Véfour, au décor classé monument historique, contribuent à sa notoriété. L’art contemporain y est également fortement présent dans sa cour d’honneur avec les « Deux plateaux », dits « colonnes de Buren », et les fontaines mobiles de Pol Bury (1985).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©Séeberger Frères/Centre des monuments nationaux