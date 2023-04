Duo Tourbillon aux jardins du château Domaine national du château de Pau Pau Catégories d’évènement: Pau

Duo Tourbillon aux jardins du château Domaine national du château de Pau, 4 juin 2023, Pau. Duo Tourbillon aux jardins du château Dimanche 4 juin, 14h00 Domaine national du château de Pau Une surprise musicale aux jardins du château Le duo de musique Les Tourbillons ponctuera votre dimanche après-midi de ses douces notes baroques.

Venez écouter flute à bec et mandoline dans les jardins du château ! Domaine national du château de Pau 2 rue du Château, 64000 Pau, Pyrénées Atlantiques, Nouvelle-Atlantique Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 05 59 82 38 00 http://www.chateau-pau.fr Véritable poumon vert au cœur de la cité paloise, le domaine national entoure le château de Pau. Vestige et héritier de l’immense domaine des rois de Navarre, il présente aux promeneurs de multiples occasions de découvertes : un jardin néo-Renaissance planté de fleurs, légumes, Simples et poisons et un domaine forestier en éperon. Superficie : 22 ha. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

