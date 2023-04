Venez vous promener dans le parc du château pour faire connaissance avec les oiseaux ! Domaine national du château de Pau Pau Catégories d’Évènement: Pau

Venez vous promener dans le parc du château pour faire connaissance avec les oiseaux ! Domaine national du château de Pau, 3 juin 2023, Pau. Venez vous promener dans le parc du château pour faire connaissance avec les oiseaux ! 3 et 4 juin Domaine national du château de Pau Pas d’inscription, prévoir une tenue de marche et une paire de jumelles. Promenade dans le bois du Château de Pau, avec observation des oiseaux et identification des espèces présentes grâce à leurs cris et chants. Rendez-vous à 14h30, 15h30 ou 16h30 devant le stand de la LPO, à côté de la statue de Gaston Fébus. Vous partirez à la découverte des principales espèces d’oiseaux du parc du domaine national du château de Pau lors d’une promenade de 45 mn environ.

Vous apprendrez à les reconnaître.

N’oubliez pas vos jumelles ! C’est un outil indispensable pour cette balade.

Vous n'en avez pas ? pas d'inquiétude, la LPO vous en prêtera. Domaine national du château de Pau 2 rue du Château, 64000 Pau, Pyrénées Atlantiques, Nouvelle-Atlantique Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 05 59 82 38 00 http://www.chateau-pau.fr Véritable poumon vert au cœur de la cité paloise, le domaine national entoure le château de Pau. Vestige et héritier de l'immense domaine des rois de Navarre, il présente aux promeneurs de multiples occasions de découvertes : un jardin néo-Renaissance planté de fleurs, légumes, Simples et poisons et un domaine forestier en éperon. Superficie : 22 ha.

