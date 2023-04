Écoutons les cris des animaux Domaine national du château de Pau, 3 juin 2023, Pau.

Une nouvelle fois, le musée national et domaine du château de Pau se réjouit d’accueillir les animations d’Ecocène dans les jardins Renaissance.

Suivez les indications et vous les trouverez derrière la citerne à eau médiévale, derrière le bassin à poissons.

N’hésitez pas à vous arrêter à leur stand, pour jouer, chercher, identifier les animaux par leurs cris. Attention à ne pas se laisser piéger !

Les Ecocène ne se déplacent jamais au château sans leur bâche sur la biodiversité et ce qu’il faut pour nous faire réfléchir sur les idées reçues !

De quoi étonner petits et grands !

Domaine national du château de Pau 2 rue du Château, 64000 Pau, Pyrénées Atlantiques, Nouvelle-Atlantique Véritable poumon vert au cœur de la cité paloise, le domaine national entoure le château de Pau. Vestige et héritier de l'immense domaine des rois de Navarre, il présente aux promeneurs de multiples occasions de découvertes : un jardin néo-Renaissance planté de fleurs, légumes, Simples et poisons et un domaine forestier en éperon. Superficie : 22 ha.

