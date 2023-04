Les musiques des oiseaux Domaine national du château de Pau, 3 juin 2023, Pau.

Les musiques des oiseaux 3 et 4 juin Domaine national du château de Pau Entrée libre et gratuite, sans inscription.

La ligue protectrice des oiseaux (LPO) accueille petits et grands au pied de la statue de Gaston Febus, dans les jardins du château de Pau.

Des ateliers permettront à tous de reconnaître les différents chants des oiseaux et de les associer à des visuels.

Mais au fait, les oiseaux chantent-ils tous ? certains ne sifflent-ils pas ? les animateurs de la LPO apporteront des éléments pour répondre à ces questions… et nous permettre de mieux connaître les oiseaux de nos jardins.

Domaine national du château de Pau 2 rue du Château, 64000 Pau, Pyrénées Atlantiques, Nouvelle-Atlantique Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 05 59 82 38 00 http://www.chateau-pau.fr Véritable poumon vert au cœur de la cité paloise, le domaine national entoure le château de Pau. Vestige et héritier de l’immense domaine des rois de Navarre, il présente aux promeneurs de multiples occasions de découvertes : un jardin néo-Renaissance planté de fleurs, légumes, Simples et poisons et un domaine forestier en éperon. Superficie : 22 ha.

