Cet évènement est passé Monument Jeu d’Enfant : Aux fils du château… Domaine national du château d’Angers Monument Jeu d’Enfant : Aux fils du château… Domaine national du château d’Angers, 21 octobre 2023, . Monument Jeu d’Enfant : Aux fils du château… 21 et 22 octobre Domaine national du château d’Angers Beaucoup de choses ne tiennent qu’à un fil, mais pas le château d’Angers ! Construite au Moyen Âge, la forteresse de Blanche de Castille est un tissage de plusieurs époques de construction, aussi serré que les fils de la tapisserie de l’Apocalypse, cette œuvre gigantesque exposée au sein du château et inscrite à l’UNESCO !

En lien avec « L’Apocalypse comme si vous y étiez », une exposition ludique dédiée à cette fabuleuse tenture, viens t’amuser à tirer les différents fils du monument en participant, lors de deux après-midi, à des activités qui te permettront de découvrir les histoires du château et de ses trésors… Programme Atelier de fabrication de marionnettes à fil, rythmé par des mini-spectacles de marionnettes

Atelier de création d’architectures en fil de fer, pour édifier son propre château

Activité « Au fil des mots », dans laquelle petits et grands sont invités à écrire leur propre histoire du château

Séquences d’initiation à la tapisserie de lisse, pour tout savoir sur les fils de trame et les fils de chaîne et tisser comme au Moyen Âge ! Domaine national du château d’Angers 2, promenade du Bout-du-Monde 49100 Angers https://www.chateau-angers.fr/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T14:00:00+02:00 – 2023-10-21T17:00:00+02:00

Domaine national du château d'Angers
Adresse 2, promenade du Bout-du-Monde 49100 Angers
Age min 5
Age max 99

