Lumières en Seine Domaine national de Saint-Cloud Saint-Cloud, 17 novembre 2023, Saint-Cloud.

Saint-Cloud,Hauts-de-Seine

Rendez-vous du 17 novembre 2023 au 7 janvier 2024 au Domaine national de Saint-Cloud pour une balade nocturne féérique ! Un parcours immersif de 2kms avec animations musicales et lumineuses pour les fêtes de fin d’année..

2023-11-17 17:00:00 fin : 2023-01-08 23:00:00. .

Domaine national de Saint-Cloud

Saint-Cloud 92210 Hauts-de-Seine Île-de-France



Join us from November 17, 2023 to January 7, 2024 at the Domaine national de Saint-Cloud for a magical night-time stroll! An immersive 2kms walk with musical and light entertainment for the festive season.

Únase a nosotros del 17 de noviembre de 2023 al 7 de enero de 2024 en el Domaine national de Saint-Cloud para disfrutar de un mágico paseo nocturno Un inmersivo paseo de 2 kilómetros con animación musical y luminosa para la temporada festiva.

Treffen Sie sich vom 17. November 2023 bis zum 7. Januar 2024 in der Domaine national de Saint-Cloud zu einem märchenhaften Abendspaziergang! Ein 2 km langer, immersiver Rundgang mit Musik- und Lichtanimationen zur Weihnachtszeit.

Mise à jour le 2023-11-06 par Choose Paris Region