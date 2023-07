Of nature Domaine national de Saint-Cloud Saint-Cloud, 5 juillet 2023, Saint-Cloud.

Découvrez Of Nature, une exposition de la photographe Tamara Dean, dans le cadre de la biennale Photoclimat au domaine national de Saint-Cloud du 5 juillet au 29 octobre 2023.

L’état actuel de notre environnement est une préoccupation permanente, notamment la rapidité du réchauffement climatique et ses conséquences sur le déclin des habitats et des espèces. Une préoccupation si grave qu’elle semble souvent paralysante.

Témoin de la vitesse à laquelle l’humanité est capable de se confronter à une pandémie et de mobiliser un changement de masse, Tamara Dean invite à faire face au rôle majeur que nous avons à jouer dans le maintien d’un équilibre naturel avec notre environnement, plutôt que dans la consommation des ressources de notre planète et la destruction de ce système qui soutient nos vies.

Son travail montre que les êtres humains sont des animaux, et que nous formons tous un écosystème sensible.

10 photographies de grand format sont présentées autour du bassin Saint Jean, dans le petit parc du domaine national de Saint-Cloud.

© Tamara Dean & Michael Reid SydneyBerlin