Accueil et informations sur les circuits au musée historique 3 et 4 juin Domaine national de Saint-Cloud Entrée libre

Le Nôtre et le domaine de Saint-Cloud

Parcours libre dans les jardins, pour découvrir le travail et l’œuvre d’André Le Nôtre à Saint-Cloud.

Saint-Cloud, résidence impériale

Parcours libre dans les jardins sur les traces des grands évènements de l’épopée napoléonienne, qui commence par le coup d’état du 18 Brumaire et se termine avec la chute du Second–Empire pendant la guerre franco-prussienne.

Musée historique du domaine de Saint-Cloud

Situé dans le bâtiment des Ecuries basses dans lequel se trouvaient les appartements de Richard Mique, architecte de Marie-Antoinette, le musée restitue l’histoire du domaine de Saint-Cloud, de ses jardins et de son château disparu par le biais de mobilier, portraits, maquette, galerie de gravures et de photographies.

Parcours dans l’histoire des jardins de Saint-Cloud

L’histoire des jardins de Saint-Cloud de la fin du XVIème siècle jusqu’aux années 1930.

Parcours découverte jeune public

Parcours ludique dans le musée historique et les jardins avec un livret-jeu et des énigmes à remplir pour les enfants de 7 à 11 ans.

(Se munir d’un crayon)

Domaine national de Saint-Cloud Grille d’honneur 92210 Saint-Cloud Saint-Cloud 92210 Hauts-de-Seine Île-de-France Apanage de Philippe d’Orléans, frère de Louis XIV, le domaine national de Saint-Cloud a perdu son château pendant la guerre franco-prussienne de 1870, mais conserve un site magnifique de 460 hectares. Il offre l’une des meilleures expressions de l’art des jardins classiques avec ses terrasses, perspectives et tapis verts, bosquets et salles de verdure, fontaines et bassins. Le bas-parc s’étend tout le long de la Seine, en contrebas de la terrasse du château, du pont de Saint-Cloud jusqu’au pont de Sèvres. On peut y admirer la grande cascade, dont la partie supérieure s’étage sur près de 90 mètres de longueur, savante composition du XVIIe siècle, due à Antoine Le Pautre et agrandie ensuite par Jules Hardouin-Mansart, et le grand jet voisin qui s’élève à plus de 30 mètres de haut. Ils constituent de précieux témoignages des techniques traditionnelles des fontainiers. Le grand-parc a été en partie coupé par la ligne de chemin de fer sous Louis-Philippe puis par l’autoroute à la fin des années 1930. Il a conservé pour l’essentiel le tracé des allées et des carrés boisés dessinés par Le Nôtre au XVIIe siècle. À l’ouest, les zones boisées de la Brosse et de la plaine des quatre cèdres ont un aspect plus sauvage et agreste. Au nord de l’autoroute, dans le parc de Villeneuve, rattaché au domaine en 1852, l’étang, dans son cadre de verdure naturel, contraste avec le jardin très soigné entourant le mémorial de l’escadrille La Fayette. Le jardin du Trocadéro, traité en jardin paysager, occupe depuis 1823 l’ancienne colline de Montretout. Jardin privé destiné au divertissement et à l’éducation des petits-enfants de Charles X, il a été conçu comme un véritable « herbier vivant ». M10 Boulogne-Pont de Saint-Cloud, M9 Pont de Sèvres / T2 parc de Saint-Cloud / Bus 52, 72 / SNCF gare de Saint-Cloud

2023-06-03T14:30:00+02:00 – 2023-06-03T18:00:00+02:00

2023-06-04T14:30:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00

©David Demangeot Domaine national de Saint-Cloud