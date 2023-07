Visite guidée – « Le Hangar Y, joyau du patrimoine » Domaine national de Meudon : bassin de chalais et hangar Y Meudon, 16 septembre 2023, Meudon.

Visite guidée – « Le Hangar Y, joyau du patrimoine » 16 et 17 septembre Domaine national de Meudon : bassin de chalais et hangar Y Sur inscription. Tarif : billet parc 3 € (tarif réduit pour les étudiants et moins de 26 ans). Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans.

Venez découvrir l’histoire du site du Hangar Y, depuis la construction du bassin de Chalais, dessiné par Le Nôtre dans la grande perspective du château de Meudon au XVIIe siècle, jusqu’au projet de réhabilitation qui a permis sa réouverture au printemps 2023, en passant par le premier vol de dirigeable en 1884.

Le bassin hexagonal de Chalais se situe dans la partie sud de la grande perspective du Château Vieux (XVIIe siècle) de Meudon. Ancien hall de l'exposition universelle de 1878 au Champs de Mars à Paris en charpenterie métallique, le hangar Y a été remonté à Chalais-Meudon en 1879 pour servir de hangar à ballons et à dirigeables dans ce lieu, à l'époque « Établissement Central de l'Aérostation Militaire ».

2023-09-16T11:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

2023-09-17T16:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

