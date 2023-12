Un chant de Noël au château de Jossigny Domaine national de Jossigny Un chant de Noël au château de Jossigny Domaine national de Jossigny, 26 décembre 2023 13:00, . Un chant de Noël au château de Jossigny 26 – 28 décembre Domaine national de Jossigny Contes et Histoires : Un chant de Noël au château de Jossigny. Exceptionnellement ouvert au public pour célébrer les fêtes, le château de Jossigny vous ouvre ses portes. Venez en famille et, en compagnie d’une animatrice, partez sur les traces des noëls passés, des noëls présents, des noëls futurs. Un conte librement inspiré de Charles Dickens afin de découvrir un personnage d’exception : le baron Guy de Roig, dernier propriétaire du château. Ouvrez les yeux pour visiter sa demeure, ouvrez grand vos oreilles pour écouter ses exploits !

Ensuite en tant qu’invités privilégiés, venez partager un chocolat chaud et un goûter dans l’orangerie du domaine. A partir de 7 ans.

Tarifs : adultes 8€ – gratuit pour les enfants. Uniquement sur e-billetterie sur www.chateau-jossigny.fr Domaine national de Jossigny 1, rue de Tournan 77600 Jossigny https://www.chateau-jossigny.fr/ [{« link »: « http://www.chateau-jossigny.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-26T14:00:00+01:00 – 2023-12-26T15:00:00+01:00

