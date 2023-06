La Boussole : Promenade scientifique à Chambord Domaine national de Chambord Chambord, 12 juin 2023, Chambord.

Chambord,Loir-et-Cher

Une application inédite de promenade augmentée, imaginée par le programme ARD Intelligence des Patrimoine et financé par la Région Centre-Val de Loire.

Portez un nouveau regard sur Chambord et son domaine au fil d’itinéraires thématiques enrichis de contenus scientifiques et de mini-jeux..

Domaine national de Chambord

Chambord 41250 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire



A unique augmented walk application, created by the ARD Heritage Intelligence program and funded by the Centre-Val de Loire Region.

Take a new look at Chambord and its estate through thematic itineraries enriched with scientific content and mini-games.

Una aplicación única de paseo aumentado, diseñada por el programa ARD Heritage Intelligence y financiada por la Región Centro-Val del Loira.

Descubra Chambord y su patrimonio a través de itinerarios temáticos enriquecidos con contenidos científicos y minijuegos.

Eine neuartige Anwendung für erweiterte Spaziergänge, die im Rahmen des ARD-Programms « Intelligence des Patrimoine » entwickelt und von der Region Centre-Val de Loire finanziert wurde.

Erleben Sie Chambord und seine Domäne auf thematischen Routen, die mit wissenschaftlichen Inhalten und Minispielen angereichert sind, aus einem neuen Blickwinkel.

