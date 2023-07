Barocco : spectacle « musique et danse » organisé dans la cadre de l’Olympiade culturelle Paris 2024 Domaine national de Chambord Chambord, 16 septembre 2023, Chambord.

Barocco : spectacle « musique et danse » organisé dans la cadre de l’Olympiade culturelle Paris 2024 Samedi 16 septembre, 16h00 Domaine national de Chambord

Création inédite mêlant musique baroque et danse urbaine avec la compagnie ENTITÉ et les cordes de l’Orchestre symphonique du Loiret.

Un spectacle en mouvement où musiciens et danseurs évolueront sur une chorégraphie de Simon Dimouro

Durée : 45 minutes.

***

Le spectacle, organisé dans la chapelle du château, représente la région Centre-Val de Loire et le département du Loiret dans le cadre de l’Olympiade culturelle Paris 2024.

L’Olympiade culturelle est une programmation artistique pluridisciplinaire organisée de la fin des Jeux précédents à la fin des Jeux paralympiques (été 2022 à septembre 2024).

Elle explore les liens entre art et sport, et met en lumière leurs valeurs communes : excellence, inclusion, diversité, respect, etc.

Domaine national de Chambord 41250 Chambord Chambord 41250 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 02 54 50 40 00 http://www.chambord.org Château royal de la première Renaissance française, Chambord est le plus vaste et le plus fascinant château de la Vallée de la Loire, construit au cœur de l’un des plus grands parcs forestiers clos d’Europe. Commencée par François Ier en 1519, la construction du château est achevée en 1685 par Louis XIV. Il conserve aujourd’hui plus de 3 000 œuvres. Vous découvrirez ses cinq siècles d’histoire et toute la richesse de son architecture et de ses collections à travers une programmation culturelle variée. Tarif réduit pour l’entrée au château. Visites guidées et animations gratuites.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T16:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:45:00+02:00

2023-09-16T16:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:45:00+02:00

© OSL