Performances de danse urbaine : L’Art de Réinvestir (compagnie Entité) Domaine national de Chambord Chambord, 16 septembre 2023, Chambord.

Performances de danse urbaine : L’Art de Réinvestir (compagnie Entité) 16 et 17 septembre Domaine national de Chambord

La Compagnie Entité, dirigée par Simon Dimouro, investit différents espaces du château pour des performances de danse urbaine, accompagnées de musique live.

***

La Compagnie Entité, créée en 2015 à l’initiative de Simon Dimouro (Sim Dim), œuvre pour le développement de la création chorégraphique en région Centre-Val de Loire. Elle puise son essence créative dans l’instinctivité et la fulgurance de la danse hip hop mais aussi dans la transdisciplinarité.

Elle proposera un dialogue sensible entre architecture, danse et musique live.

Domaine national de Chambord 41250 Chambord Chambord 41250 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 02 54 50 40 00 http://www.chambord.org Château royal de la première Renaissance française, Chambord est le plus vaste et le plus fascinant château de la Vallée de la Loire, construit au cœur de l’un des plus grands parcs forestiers clos d’Europe. Commencée par François Ier en 1519, la construction du château est achevée en 1685 par Louis XIV. Il conserve aujourd’hui plus de 3 000 œuvres. Vous découvrirez ses cinq siècles d’histoire et toute la richesse de son architecture et de ses collections à travers une programmation culturelle variée. Tarif réduit pour l’entrée au château. Visites guidées et animations gratuites.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:30:00+02:00 – 2023-09-16T11:50:00+02:00

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:20:00+02:00

© Entité