Ouverture exceptionnelle des combles de la chapelle 16 et 17 septembre Domaine national de Chambord Accès par l’escalier hors-œuvre de l’aile de la chapelle de 9h30 à 17h30.

Attention, les modalités d’accès sont susceptibles d’être adaptées en fonction de l’affluence afin de garantir la sécurité des visiteurs.

Les Journées européennes du patrimoine sont chaque année l’occasion de dévoiler au public des espaces insolites, rarement ouverts à la visite.

Cette année, venez découvrir les combles de l’aile ouest avec leur splendide charpente du XVIIe siècle et l’étonnant extrados de la voûte de la chapelle.

Les combles abritent également une maquette du Temple du Ciel de Pékin, offerte à la France en 2007.

Château royal de la première Renaissance française, Chambord est le plus vaste et le plus fascinant château de la Vallée de la Loire, construit au cœur de l'un des plus grands parcs forestiers clos d'Europe. Commencée par François Ier en 1519, la construction du château est achevée en 1685 par Louis XIV. Il conserve aujourd'hui plus de 3 000 œuvres. Vous découvrirez ses cinq siècles d'histoire et toute la richesse de son architecture et de ses collections à travers une programmation culturelle variée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

2023-09-17T09:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

© Domaine national de Chambord / Sophie Lloyd