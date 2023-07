Salon des Métiers d’Art : rencontre avec des artisans et restaurateurs d’art de la région Centre-Val de Loire Domaine national de Chambord Chambord, 16 septembre 2023, Chambord.

Salon des Métiers d'Art : rencontre avec des artisans et restaurateurs d'art de la région Centre-Val de Loire 16 et 17 septembre

Dans le cadre de la 40e édition des Journées européennes du Patrimoine, le Domaine national de Chambord organise, en partenariat avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat Centre-Val de Loire, un Salon des Métiers d’Art dans la salle des Communs d’Orléans et la cour du château.

Dix-huit professionnels des métiers d’art de la Région Centre-Val de Loire feront découvrir leur savoir-faire d’exception, dans des domaines très variés : ameublement et décoration, restauration, céramique, mode et accessoires, textile, luminaire, papier, métal et architecture.

Tous passionnés, ils proposeront des démonstrations et pourront échanger avec le grand public sur leurs métiers.

Liste des artisans d’art présents :

Cirier – Parfumeur : La Maison Lucien – Sébastien Champbenoist

Restauration de tapisserie : Atelier Langlois Tapisserie – Carole Redais

Tapisserie d’ameublement : L’atelier de Gouvert – Valerie Wetterwald

Broderie – Plumasserie : Chimène D – Chimène Doffenies

Costumière – Chapelière – Modiste : Efti Cianko Créations – Efti Cianko

Photographie d’art : Louis Defer (le samedi uniquement)

Lustrerie d’art : Ombres et Facettes – Valérie et Laurent Boulloche

Marqueterie Boulle – Restauration d’objets d’art : Atelier MHP – Marie-Hélène Poisson

Doreur – Ornemaniste – Atelier de dorure Sébastien David

Restauration de céramique : Virginie Groleau

Céramiste : Kaolin’e – Caroline Peltier

Plomberie d’art : Loire Ornements – Charlotte Duplessis (le dimanche uniquement)

Ferronnerie d’art : Famille Godart Ferronnerie – Stéphane Godart

Campaniste – Spécialiste foudre : Alexandre Gougeon

Maçonnerie du bâti ancien : Association Acta Vista (organisme de formation et d’insertion professionnelle)

Sculpture – Taille de pierre : Agence Guèble (groupe Villemain) – Olivier Fenaille, Meilleur ouvrier de France 2007

Reliure : Atelier Béatrice Gaillard.

