Isère Pain au four à bois traditionnel Domaine Mayoussier Auberives-en-Royans, 16 septembre 2023, Auberives-en-Royans. Pain au four à bois traditionnel 16 et 17 septembre Domaine Mayoussier Tarif de 7€, Réservation souhaitée Au coin du feu de bois, venez participer à la confection de pain aux noix, à sa cuisson puis à sa dégustation dans le cadre champêtre d’une maison familiale transformée en domaine viticole. L’atelier sera accompagné d’interventions portant sur le savoir-faire du boulanger, sur l’histoire du pain et sa valeur symbolique. Domaine Mayoussier Auberives en Royans Auberives-en-Royans 38680 le Belle Isère Auvergne-Rhône-Alpes 0618548749 http://www.domaine-mayoussier.fr [{« type »: « email », « value »: « bienvenue@domaine-mayoussier.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 89 02 39 48 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T09:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

