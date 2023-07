Visite Guidée – Domaine Long Domaine Long Barsac, 1 janvier 2023, Barsac.

Barsac,Drôme

Visites guidées sur demande et sur réservation : découverte des différents cépages, du matériel de vinification, des méthodes de fabrication de la Clairette de Die. Dégustation gratuite des différentes cuvées..

2023-01-01 09:00:00 fin : 2023-10-01

Domaine Long Viopis

Barsac 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Guided visit on demand and by booking : learn more about the various cepages, wine-making equipment with explanations on Clairette de Die sparkling wine production. Free tastings of all of our wines.

Visitas guiadas a petición y con reserva: descubrimiento de las diferentes variedades de uva, el equipo de vinificación, los métodos de elaboración de la Clairette de Die. Degustación gratuita de las diferentes añadas.

Führungen auf Anfrage und nach Voranmeldung: Entdeckung der verschiedenen Rebsorten, des Weinbereitungsmaterials und der Herstellungsmethoden der Clairette de Die. Kostenlose Verkostung der verschiedenen Cuvées.

