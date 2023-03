Masterclass Secrets de vinification Domaine L’Oiseau de passage Saint-Amour-Bellevue Saint-Amour-Bellevue Catégories d’Évènement: Saint-Amour-Bellevue

2023-04-15 17:00:00 – 2023-04-15 19:30:00

Saône-et-Loire Saint-Amour-Bellevue . EUR 45 45 En fonction des affinités du vigneron et des traditions viticoles de l’appellation, un vin d’un même cépage peut prendre différents visages. Une masterclass dans le cuvage du domaine pour comprendre les différentes techniques de vinification et leur influence sur le goût du vin

Avec Julien Frappa du Domaine L’Oiseau de passage – Podcast Les mains dans le raisin.

6 vins dégustés, gressins et comté

Durée 2h30

Inscription obligatoire par mail. Possibilité d'une seconde session à 10h en cas de forte demande. julfrappa@gmail.com

