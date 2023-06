Séjour mer Domaine Les Charmilles Saint-Laurent-de-la-Prée, 10 juillet 2023, Saint-Laurent-de-la-Prée.

Séjour mer 10 – 14 juillet Domaine Les Charmilles gratuit

Située à l’embouchure de la Charente, la presqu’île de Fouras-les-Bains s’étend sur 4 kilomètres ces cinq plages de sable fin, sont protégées des fortes houles par les îles d’Aix, Oléron et Ré. Plantée de chênes verts et de pins, elle offre aux visiteurs un cadre vert et reposant. Station balnéaire depuis 1850, la vogue des bains de mer du XIXe siècle a contribué à faire de Fouras-les-bains, un important centre touristique en Charente Maritime.

Le séjour a été organisé avec les jeunes du Centre social municipal de La Bastide, ils viennent régulièrement au secteur adolescent du Centre social. Agées de 11 à 17 ans, ils sont issus du quartier prioritaire de La Bastide.

Les objectifs généraux du séjour :

– Valoriser l’image

– Ouvrir les jeunes vers le monde extérieur

Les objectifs opérationnels :

– Utiliser des moyens de déplacement doux (vélo, à pied..)

– Découvir une nouvelle destination

– Profiter d’activités sportives tout en profitant d’un nouveau cadre de vie

Préparation et mise en place du séjour :

En amont :

– Les jeunes sont impliqués dans le choix des activités et dans l’organisation du séjour

– Présentation aux jeunes et aux familles du dispositif « colo apprenante »

– Inscription avec les parents (soutien pour la préparation du dossier des jeunes)

– Communication avec les partenaires

Pendant :

– Implication des jeunes sur le séjour

– Echanges avec les jeunes durant tout le séjour par petit groupe et un animateur pour faire des retours sur leur journée

– Envoie de photo sur le facebook « promeneur du net » du secteur jeunes du Centre social de La Bastide

– Mise en place du programme d’activité organisé avec les jeunes

Après le séjour :

– Retour aux parents et jeunes par un temps convivial

– Bilan durant la dernière animation de rue de l’été avec diffusion d’un film avec les photos de l’été et des séjours proposés par le Centre social.

– Création d’un diaporama photo pour le diffuser sur la télévision de l’accueil du Centre social et valoriser leur séjour

Domaine Les Charmilles st laurent de la prée Saint-Laurent-de-la-Prée 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-10T08:30:00+02:00 – 2023-07-10T23:59:00+02:00

2023-07-14T08:30:00+02:00 – 2023-07-14T17:29:00+02:00

