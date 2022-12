Natur’o Sports Domaine Le Ventouzet, 2 août 2021, STE COLOMBE DE PEYRE.

Sur inscription. Tarif à partir de 440,00 €

Découverte de la nature version sport pour les grands aventuriers de la Lozère.

Domaine Le Ventouzet 48130 STE COLOMBE DE PEYRE STE COLOMBE DE PEYRE Occitanie Par train : gare d'Aumont Aubrac puis autocar 10 mn. Par la route : autoroute A75 axe Paris–Montpellier – à 10 mn de la sortie 35 le Buisson /parc à loups du Gévaudan.

Entre montagne et campagne, sur la Commune de Peyre en Aubrac, en Lozère au sud du Massif central, à 1200m d’altitude le domaine du Ventouzet bénéficie d’un site exceptionnel au sein du Parc Naturel Régional du Haut Languedoc. Construites au temps de la Bête, en 1783, les 2 fermes Gévaudannaises en granite qui abritent le Centre ont été complètement rénovées et agrandies en 2014-2016 pour offrir, accessibilité totale et confort maximum aux groupes d’enfants et de jeunes venus profiter de la pleine nature. Le centre du Ventouzet, éco-rénové, possède 90 couchages en dur avec des chambres homologuées PMR sur un même bâtiment répartis en une vingtaine de chambres de 2 à 7 couchages sur 2 niveaux. Le centre dispose de 3 salles d’activités, d’une salle de documentation, d’une grande salle préau paysage. Il possède également de nombreux espaces extérieurs : espace enherbé de 3ha, forêt à proximité immédiate du centre équipée d’un parcours dans les arbres (tyrolienne, escalad’arbres) et où il est possible de faire des bivouacs, un mur d’escalade et un terrain de foot en extérieur.

En route pour la Lozère avec ce séjour pensé pour les petits aventuriers curieux!

Au programme :

Journée au lac du Moulinet avec une séance de canoë

Découverte de la vie et de l’histoire des chiens de traineaux avec une séance de cani-rando

Fabrication de cabanes avec nuitée trappeur dans la hêtraie

Visite du Parc aux Loups du Gévaudan

Jeux et activités de découverte de l’environnement

Et aussi : petits et grands jeux entre copains, expériences ludiques et scientifiques, baignade et jeux de plage au lac du Moulinet, grands jeux dans la forêt, veillées (contes la tête dans les étoiles, légendes,…),boom, et bien d’autres surprises encore!

Tu participeras aussi à l’écriture du blog du séjour pour donner des nouvelles à tous les parents.

Le projet pédagogique du séjour invite l’enfant à acquérir ou mobiliser des compétences lui permettant de grandir, d’apprendre à se connaître, de découvrir de nouvelles choses et lui donner l’envie et la curiosité sur le monde. Ce séjour permettra de

Développer un esprit curieux, de découverte et d’expérimentation

Sensibiliser les enfants au développement durable, à la découverte de l’environnement et au rôle de l’homme dans cet environnement

Pratiquer des activités sportives et de nature

Remobiliser ses connaissances et en développer de nouvelles

Le certificat d’aisance aquatique est indispensable pour la pratique du canoë.

