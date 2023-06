Spectacle – banquet : Les règles de savoir-vivre dans la société moderne Domaine le Loup Bleu Puyloubier, 8 juillet 2023, Puyloubier.

Puyloubier,Bouches-du-Rhône

Repas préparé par René Bergès, chef du relais Sainte-Victoire à Beaurecueil, spectacle de Jean-Luc Lagarde avec l’actrice Jeanne Béziers..

2023-07-08 à 20:00:00 ; fin : 2023-07-08 22:30:00. EUR.

Domaine le Loup Bleu Piconin

Puyloubier 13114 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Meal prepared by René Bergès, chef at the Relais Sainte-Victoire in Beaurecueil, show by Jean-Luc Lagarde with actress Jeanne Béziers.

Comida preparada por René Bergès, chef del Relais Sainte-Victoire de Beaurecueil, espectáculo de Jean-Luc Lagarde con la actriz Jeanne Béziers.

Mahlzeit zubereitet von René Bergès, Küchenchef des Relais Sainte-Victoire in Beaurecueil, Aufführung von Jean-Luc Lagarde mit der Schauspielerin Jeanne Béziers.

Mise à jour le 2023-06-01 par Office de Tourisme d’Aix en Provence