Marché nocturne Domaine la Roseraie Bourdalé Dufau Bougarber, 6 octobre 2023, Bougarber.

Bougarber,Pyrénées-Atlantiques

La team Fiesta Mag’ organise son 1er événement, le vendredi 6 octobre à partir de 18h !

Lors de cet événement, venez découvrir nos pépites artisanales & gourmandes, au travers de nombreux stands :

– Producteurs locaux

– Créateurs locaux

– Food truck

– Animation musicale

– Coin cosy enfants

Une occasion de venir flâner, goûter des produits locaux et partager un moment convivial !

On vous attend nombreux, avec votre plus beau sourire, au Domaine Bourdalé Dufau à Bougarber, le 6 octobre de 18h à 23h.

Une retransmission du match sera disponible !.

2023-10-06 fin : 2023-10-06 23:00:00.

Domaine la Roseraie Bourdalé Dufau

Bougarber 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The Fiesta Mag’ team is organizing its 1st event on Friday, October 6, starting at 6pm!

During this event, come and discover our artisanal & gourmet nuggets, through numerous stands:

– Local producers

– Local designers

– Food truck

– Musical entertainment

– Cosy children’s corner

An opportunity to stroll around, taste local produce and share a convivial moment!

We look forward to seeing you there, with your best smile, at Domaine Bourdalé Dufau in Bougarber, on October 6th from 6pm to 11pm.

A live broadcast of the match will be available!

¡El equipo de Fiesta Mag’ organiza su 1er evento el viernes 6 de octubre a partir de las 18h!

Durante este evento, venga a descubrir nuestras pepitas artesanales y gourmet en varios stands:

– Productores locales

– Diseñadores locales

– Food truck

– Animación musical

– Acogedor rincón infantil

Es una buena ocasión para pasear, degustar productos locales y compartir un momento de convivencia

Esperamos verle allí, con su mejor sonrisa, en el Domaine Bourdalé Dufau de Bougarber, el 6 de octubre de 18:00 a 23:00 horas.

El partido se retransmitirá en directo

Das Team Fiesta Mag’ organisiert seine erste Veranstaltung am Freitag, den 6. Oktober ab 18 Uhr!

Bei dieser Veranstaltung können Sie an zahlreichen Ständen unsere handwerklichen und kulinarischen Nuggets entdecken:

– Lokale Produzenten

– Lokale Designer

– Foodtruck

– Musikalische Unterhaltung

– Kinderkuschelecke

Eine Gelegenheit, um zu bummeln, lokale Produkte zu probieren und einen geselligen Moment zu teilen!

Wir erwarten Sie zahlreich und mit Ihrem schönsten Lächeln auf der Domaine Bourdalé Dufau in Bougarber am 6. Oktober von 18:00 bis 23:00 Uhr.

Eine Übertragung des Spiels wird verfügbar sein!

