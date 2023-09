Journée Beauté & Bien-être au Naturel Domaine la Garenne Saint-Marc-Jaumegarde, 7 octobre 2023, Saint-Marc-Jaumegarde.

Saint-Marc-Jaumegarde,Bouches-du-Rhône

Dans un cadre magnifique, au bord de la piscine, Céline GIMBERT vous propose 2 formules : 1/2 journée (matin ou après-midi) ou 1 journée de reconnexion à soi à travers le yoga du visage et la sonothérapie ( bols tibétains, méditation sonore)..

2023-10-07 fin : 2023-10-07 . .

Domaine la Garenne RD 10 – N° 4922

Saint-Marc-Jaumegarde 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



In a magnificent setting by the pool, Céline GIMBERT offers you 2 options: 1/2 day (morning or afternoon) or 1 day of self-reconnection through facial yoga and sound therapy (Tibetan bowls, sound meditation).

En un magnífico entorno junto a la piscina, Céline GIMBERT le propone 2 opciones: 1/2 día (mañana o tarde) o 1 día de reencuentro consigo mismo a través del yoga facial y la terapia sonora (cuencos tibetanos, meditación sonora).

In einer wunderschönen Umgebung am Rande des Schwimmbads bietet Ihnen Céline GIMBERT 2 Angebote: 1/2 Tag (vormittags oder nachmittags) oder 1 Tag, an dem Sie sich durch Gesichtsyoga und Sonotherapie ( tibetanische Klangschalen, Klangmeditation) wieder mit sich selbst verbinden können.

Mise à jour le 2023-09-28 par Grand Site Concors Sainte-Victoire