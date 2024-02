Domaine Jacques Tissot Portes Ouvertes Les Bruyères Arbois, samedi 6 avril 2024.

Marché d’artisans locaux

Balade en calèche

Fondue géante sur réservation le samedi et le dimanche midi.

Notre palmarès des concours 2023 est très riche.

Nous venons d’en cloturer la saison avec le concours départemental des vins du jura où nous avons obtenu 4 médailles dont 3 en or.

Nous serons très heureux de vous acceuillir dans nos caveaux au coeur d’Arbois pour vous faire déguster notre Rosé découverte 2022 ou notre Naturé 2022 Ils sont ouverts tous les jours, dimanche et jours fériés compris.

Jacques TISSOT crée son Domaine en 1962 avec une parcelle héritée de son père, et le premier millésime de vin jaune voit le jour en 1969, année mythique. L’exploitation s’étend aujourd’hui sur 30 hectares, réparti en AOC Arbois et Côtes du Jura.

Fils de viticulteur, il a su avec son épouse Michelle mettre en valeur les traits si caractéristiques des vins du Jura. Ses enfants, Philippe et Nathalie les ont rejoints depuis quelques années.

Grâce à cette complémentarité, cette nouvelle équipe a su apporter la modernité au sein de la production et développer les circuits traditionnels avec des vins référencés dans les maisons et les tables de prestige.

Le Domaine est en culture raisonnée utilisation minimale de produits phytosanitaires grâce au travail du sol et à l’enherbement des parcelles. Le vignoble est plus nature, réinvesti par de nombreux insectes, signe de vie et de biodiversité.

La vinification est résolument traditionnelle avec passage en fûts et foudres de chênes, de 12 à 30 mois mais aussi moderne avec l’utilisation de cuves thermo régulées.

Les différents cépages s’expriment grâce aux parcelles composées de vieilles vignes (âge moyen 36 ans), et de jeunes plants, exposées sud-/sud-ouest gage de leur typicité.

La gamme Jacques TISSOT le » Poulsard « , le » Trousseau « , le » Pinot noir « , le » Chardonnay « , le » Savagnin » et le » Vin Jaune » ,le » Crémant du Jura « , le » Vin de Paille « , la » Vendange de Novembre « , le » 249 JT « , le » Macvin du Jura « , le » Galant » le » Vieux Marc égrappé » d’Arbois sans compter les vieux millésimes conservés en vieilles caves, ce qui est une particularité du Domaine.

Le Domaine cumule les distinctions sur les produits traditionnels et novateurs, avec une moyenne de 20 récompenses par an, témoignant d’une excellente régularité. Les revues et les guides spécialisés ne

manquent pas de faire figurer la maison Jacques TISSOT et ses vins dans leurs colonnes.

Jacques Philippe & Nathalie sont reconnus pour leur dynamisme et leur respect de la tradition. .

Début : 2024-04-06 10:00:00

fin : 2024-04-07 19:00:00

Les Bruyères Chai Les Bruyères

Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté contact@domaine-jacques-tissot.fr

